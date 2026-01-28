NAPOLI | Coltellata al nuovo compagno della ex gelosia violenta cosa le manette ad un 50enne Fermato dai Carabinieri

Questa mattina a Napoli, un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver ferito con un coltello il nuovo compagno della sua ex fidanzata. La vicenda nasce da un gesto di gelosia violenta. L’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale.

L’uomo, 50 anni, è accusato di aver accoltellato per gelosia il nuovo compagno dell’ex fidanzata: fermato e trasferito a Poggioreale. Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione Napoli Marianella hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso del Tribunale di Napoli nei confronti di un 50enne ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Un uomo di 50 anni è stato fermato dai Carabinieri di Napoli Marianella con l’accusa di aver accoltellato alla schiena il nuovo compagno dell’ex.

