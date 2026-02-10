Teatro Municipale quarto appuntamento della Stagione concertistica con la Filarmonica Toscanini
Venerdì sera il Teatro Municipale ospita il quarto concerto della stagione con la Filarmonica Arturo Toscanini. L’orchestra suona alle 20,30 e porta sul palco un nuovo appuntamento musicale, dopo tre serate già andate in scena. La sala si riempie di appassionati pronti ad ascoltare le esecuzioni dal vivo della storica orchestra.
La Stagione Concertistica del Teatro Municipale prosegue venerdì 13 febbraio alle ore 20,30 con il quarto appuntamento, che vedrà protagonista la Filarmonica Arturo Toscanini.Sul podio il ventottenne Nicolò Umberto Foron, giovane direttore in forte ascesa, con un programma che alterna la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
