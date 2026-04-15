Stasera, mercoledì 15 aprile, Federica Sciarelli conduce nuovamente l’appuntamento di Chi l’ha Visto? su Rai 3. La trasmissione si concentra sulla cronaca nera, affrontando il tema della violenza giovanile. La puntata si concentrerà su diversi casi e testimonianze legate a questa problematica, offrendo aggiornamenti su indagini e sviluppi recenti. La puntata si inserisce in un ciclo di approfondimenti dedicati alle vicende che coinvolgono i giovani e la criminalità.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 15 aprile, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 15 aprile 2026. Al centro della puntata, il tema della violenza giovanile, che sta diventando un’ emergenza: quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all’intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il tema della violenza giovanile a Chi l’ha Visto

Milano - Firmata la Carta “Generazione Rispetto”

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