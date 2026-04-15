‘Chi l’ha visto?’ dalla violenza giovanile al caso Campobasso | stasera nuova puntata

Stasera, alle 21, va in onda una nuova puntata di “Chi l'ha visto?” che affronta temi come le scomparse e gli appelli, ma si concentra anche sull’aumento della violenza tra i giovani. La trasmissione si occupa di casi recenti e di situazioni di emergenza legate a comportamenti aggressivi tra i più giovani, offrendo un approfondimento su alcune vicende di attualità. La puntata si concentra su fatti e testimonianze raccolte nel corso delle ultime settimane.

(Adnkronos) – Non solo scomparsi e appelli, ma anche l'emergenza violenza giovanile al centro della nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, in onda oggi mercoledì 15 aprile dalle 21.20 su Rai 3. La violenza giovanile – quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi -, è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all'intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, il medico psicoterapeuta dell'età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso. Poi, il papà di Andrea Prospero, lo studente ritrovato morto in un monolocale a Perugia che dice: “Mi devono spiegare se c'è un altro Andrea.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Chi l’ha Visto?, il caso di Liliana Resinovich al centro della nuova puntataSi apre con il caso di Liliana Resinovich il nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, in onda questa sera, mercoledì 11 marzo, in prima serata su Rai 3... Chi l’ha Visto?, il caso Garlasco al centro della puntataClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27...