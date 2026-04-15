Il suocero di Dino Carta | Non è la sua voce

Da ilsipontino.net 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento in aula, il suocero di Dino Carta ha dichiarato che la voce ascoltata non sarebbe quella del suo familiare. La testimonianza si inserisce nel procedimento in corso, che riguarda l’identificazione di una voce ascoltata in un contesto specifico. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di un procedimento giudiziario e si riferiscono all’analisi di un audio ascoltato dalle autorità.

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