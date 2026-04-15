Il suocero di Dino Carta | Non è la sua voce

Durante un intervento in aula, il suocero di Dino Carta ha dichiarato che la voce ascoltata non sarebbe quella del suo familiare. La testimonianza si inserisce nel procedimento in corso, che riguarda l’identificazione di una voce ascoltata in un contesto specifico. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di un procedimento giudiziario e si riferiscono all’analisi di un audio ascoltato dalle autorità.

«Non è la voce di Dino»: Antonio Traisci, genero di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, dice ai cronisti assiepati sotto casa sua di non riconoscere la voce del genero, Dino Carta, nell’audio trasmesso dalla trasmissione 'Ore 14' su Raidue, in cui si sentono quattro spari e voci che si sovrappongo, in parte incomprensibili, cristallizzate nell’audio registrato da una telecamera di videosorveglianza di un condominio in via Carlo Pisacane, a circa 30 metri dal luogo del delitto. L’orario dell’audio è perfettamente compatibile con gli istanti del delitto. Prima degli spari si sentono frammenti di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il suocero di Dino Carta: “Non è la sua voce” Notizie correlate Audio omicidio, suocero non riconosce la voce di Dino. Il Procuratore: "Occorrono verifiche e riscontri"Ai giornalisti Antonio Traisci - genero di Annibale Carta, il personal trainer assassinato lunedì 13 aprile in via Caracciolo a Foggia - come... Leggi anche: Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? Contenuti utili per approfondire Il suocero di Dino Carta: Non è la sua voceIl suocero di Dino Carta: Non è la sua voce «Non è la voce di Dino»: Antonio Traisci, genero di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì ... ilsipontino.net Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di personaSembra escluso lo scambio di persona nell'omicidio di Dino Carta a Foggia: a che punto sono le indagini sulla morte del personal trainer. virgilio.it