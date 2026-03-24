Andai alle urne nel 1946 Ricordo ancora l’emozione Giorno speciale per le donne

Potersi esprimere. Partecipare alla democrazia con il voto non solo nella rinata Italia post fascista, ma come donna nel primo vero momento di parità che il Paese ha conosciuto. Il 2 giugno 1946, primo atto ufficiale del suffragio universale, circa 13 milioni di donne andarono alle urne per la prima volta. Tra loro c’era Cosetta Venturini. Cosetta ha quasi 104 anni, nata a Scandicci il 12 agosto 1922, e può raccontarci quel giorno. Per le celebrazioni della festa della donna, la sindaca Claudia Sereni ha deciso di ricordare anche questo anniversario, e consegnare una pergamena alle donne che ottant’anni fa varcarono la soglia del seggio: un piccolo passo per le donne, un grande passo per la parità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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