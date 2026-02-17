Terni definita la giunta di Stefano Bandecchi | i sei assessori e le deleghe assegnate

Il sindaco Stefano Bandecchi ha ufficializzato la sua giunta a Terni dopo aver ottenuto il via libera dei consiglieri di maggioranza lunedì 16 febbraio. La decisione arriva dopo settimane di negoziati, con sei assessori pronti a portare avanti le deleghe, tra cui Urbanistica e Cultura, assegnate a professionisti locali.

Terminate le consultazioni di rito. il nuovo esecutivo debutterà mercoledì 18 febbraio in Consiglio comunale Una fumata bianca annunciata e ora messa nero su bianco. Il sindaco Stefano Bandecchi ha infatti ricevuto il placet dei consiglieri di maggioranza nel corso della serata di lunedì 16 febbraio. Dopo un rapido giro di consultazioni, ha incassato cinque ‘sì’ su sei. A tal proposito, dopo una breve riflessione, Alessandro Virili ha deciso di proseguire la strada al timone di FarmaciAterni. Pertanto, il primo cittadino ha virato su Stefano Cecere che dovrebbe accettare l’incarico a stretto giro.🔗 Leggi su Ternitoday.it

