Dobbiamo riprenderci Tolkien | cosa c’entra l’autore del Signore degli Anelli nel duello fra Schlein e Meloni

Elly Schlein ha lanciato un messaggio chiaro: “Dobbiamo riprenderci Tolkien”. La leader democratica ha usato le parole dell’autore del Signore degli Anelli per parlare di un’idea di cultura e identità, nel mezzo del dibattito politico tra lei e Meloni. La frase ha fatto discutere, perché richiama un patrimonio culturale che va oltre le questioni di partito. Schlein si è rivolta agli spettatori, sottolineando l’importanza di recuperare certi valori e riferimenti, e di non lasciarli nelle mani di chi li interpreta in modo diverso

«Dobbiamo riprenderci Tolkien». È anche una sfida culturale, oltre che politica, quella lanciata da Elly Schlein dal palco di «Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia», l’iniziativa del Pd andata in scena domenica 1° febbraio a Milano. Dalla sede della Fondazione Feltrinelli, la segretaria dem si è rivolta allo stato maggiore del suo partito, invitando tutti a rimboccarsi le maniche per poter strappare alla destra il governo dell’Italia alle elezioni politiche del prossimo anno. « La destra non è imbattibile, li abbiamo già battuti diverse volte in questi anni, nelle elezioni regionali, in quelle locali», ha sottolineato Schlein.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Signore Degli Anelli Nuovo film del Signore degli Anelli svela un grande mistero mai risolto da Tolkien Tolkien è davvero di destra? L’errore di Meloni e l’equivoco sul Signore degli Anelli Tolkien è spesso associato a posizioni politiche di destra, ma questa interpretazione può risultare riduttiva. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. SCONTRO FARAONE-MELONI: COME GOLLUM, NON HA LETTO IL SIGNORE DEGLI ANELLI #news #shorts Un primo tempo che stato una girandola di emozioni... PROPRIO COME LA GIRANDOLA IN AREA DI VERGARA 15 minuti di intervallo sono troppo pochi: DOBBIAMO ANCORA RIPRENDERCI #NapoliChelsea #Vergara #ChampionsLeague - facebook.com facebook Un primo tempo che stato una girandola di emozioni... PROPRIO COME LA GIRANDOLA IN AREA DI VERGARA 15 minuti di intervallo sono troppo pochi: DOBBIAMO ANCORA RIPRENDERCI #NapoliChelsea #Vergara #ChampionsLeague x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.