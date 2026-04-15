Nel nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo, il cast si arricchisce con un attore che interpreta il ruolo di Aragorn, sostituendo il volto tradizionale con uno nuovo. La produzione, diretta da Andy Serkis, vede anche il ritorno di altri attori già noti, mentre il progetto si concentra sulla ricerca di Gollum. La pellicola si inserisce in una serie di adattamenti ambientati nel mondo creato da J.R.R. Tolkien.

La Terra di Mezzo si prepara a riaccogliere i suoi eroi, ma con un volto nuovo per uno dei personaggi più iconici della letteratura fantasy. Durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, sono stati annunciati importanti aggiornamenti sul cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. La notizia più clamorosa (confermata via Deadline) riguarda il ruolo di Aragorn (conosciuto in questa fase della storia come Grampasso): a vestire i panni che furono di Viggo Mortensen sarà Jamie Dornan. Il film, diretto da Andy Serkis (che tornerà anche a interpretare Gollum tramite motion capture), si posiziona cronologicamente tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de La Compagnia dell’Anello.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Hunt for Gollum: Jamie Dornan è il nuovo Aragorn. Grandi ritorni nel cast del nuovo film di Andy Serkis

The Hunt for Gollum: Viggo Mortense non torna, Andy Serkis cerca un nuovo Aragorn“Stiamo procedendo con il recasting del ruolo e siamo sulla buona strada per trovare qualcuno“, ha dichiarato Serkis, mettendo fine alle speculazioni...

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Il cast di “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” è stato annunciato, con Jamie Dornan che assume il ruolo di Grampasso/Aragorn. Andy Serkis torna nei panni di Gollum, Ian McKellen riprende il ruolo di Gandalf, Elijah Wood quello di Frodo Baggins e Le - facebook.com facebook

Oggi ore 15-18 CINELAB con tirocinanti e allievi, After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino @POLOPSICODINAM x.com