Tra poche settimane, i telespettatori di La Promessa vedranno il debutto di Cristobal Ballesteros, che entrerà nel cast come nuovo maggiordomo capo della tenuta dei Lujan. Ballesteros, ormai noto per il suo ruolo in una famosa telenovela iberica, si unirà alla serie di Rete 4 portando un volto riconoscibile e una nuova presenza nel cast. La sua partecipazione sarà introdotta senza ulteriori dettagli sulla trama o sui motivi del suo personaggio.

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© Davidemaggio.it - “Il Segreto” del nuovo maggiordomo de La Promessa

Finalmente: Ricardo Smaschera Ana e Santos! | La Promessa anticipazioni 14-17 Febbraio

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