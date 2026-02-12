Un video segreto del maggiordomo potrebbe svelare nuovi dettagli sulla vicenda di Epstein. Il “libro nero” di cui si parla potrebbe cambiare molte cose, ma finora nessuno aveva ancora messo a fuoco il contenuto. Ora, grazie ai Files pubblicati, si scopre che ci sono elementi nascosti che potrebbero incriminare ancora di più il finanziere e i suoi complici. La vicenda si fa sempre più intricata, tra soldi spesi per coprire le prove e tentativi di controllare la giustizia.

Un “semplice” libretto nero avrebbe potuto cambiare il corso della storia. La vicenda giudiziaria di Epstein è fatta di soffiate che lo hanno preparato all’arrivo della polizia, di soldi, tanti soldi spesi per patteggiare, corrompere e cercare di controllare l’azione della giustizia e di dettagli che, grazie alla pubblicazione dei Files, ora vengono alla luce. La rete americana Cnn ha da poco pubblicato un video nel quale è possibile vedere chiaramente come Alfredo Rodriguez, colui che era considerato il “maggiordomo” della villa di Palm Beach e che si definiva il “bancomat umano di Epstein ”, nel 2009 abbia cercato di vendere ad un agente dell’ FBI sotto copertura il “Little Black Book” sottratto ad Epstein e contenente tutti i nomi “della gente potente e delle vittime” dei suoi traffici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “libro nero” di Epstein: il video segreto del maggiordomo che poteva cambiare tutto

Approfondimenti su Epstein Libro

Il Benfica ha fatto festa all’ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto.

A una settimana dall’incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti nel locale Le Constellation di Capodanno, emergono nuove immagini che potrebbero offrire elementi chiave per l’indagine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Epstein Libro

Argomenti discussi: Il libro nero di Human Rights; Gatta bianca, cane nero di Kelly Link: fiabe sovversive per tempi instabili; Il giorno in cui morì la musica: ai Cantieri culturali si presenta il libro di Riccardo Michelucci; Due libri a confronto: ACCIAIO – CUORE NERO.

Il «libro nero» di Human RightsIl rapporto 2026 dell’organizzazione non governativa fondata nel 1978 è dominato dall’«ondata autoritaria» scatenata dall’uomo che ha «minimizzato» le responsabilità di Mosca in Ucraina. Il mondo che ... corriere.it

Il Libro Nero dell’azzardo: vale il 7,2% del Pil, ma a guadagnarci sono le lobby e le mafieIl Libro Nero dell’azzardo: vale il 7,2% del Pil, ma a guadagnarci sono le lobby e le mafie La terza edizione del report, realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon fornisce un’ampia e ... vita.it

Scritto nel mio libro a p. 126!! La situazione è peggiore di un film horror . A chi mi ha offeso in questi anni ! Il "velo di Maya" sta cadendo finalmente! Qui puoi prenotare il mio libro! https://www.nogeoingegneria.com/uncategorized/epstein-gates-gate- facebook

“I file di #Epstein sembreranno un libro per bambini, se un giorno verranno aperti gli archivi della Lubjanka” (la sede storica della polizia segreta sovietica, prima la Ceka, poi l’NKVD e il KGB; oggi ospita ancora strutture legate ai servizi di sicurezza russi (FSB) x.com