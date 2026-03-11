Ex guardia svizzera | il nuovo maggiordomo di Leone

Leone ha nominato Anton Kappler, ex guardia svizzera di 46 anni, come nuovo maggiordomo personale. Kappler ha servito come guardia svizzera prima di ricevere questa nuova incarico. La decisione è stata comunicata di recente e riguarda l’affidamento di un ruolo di rappresentanza all’interno del suo staff. Kappler assume così una posizione di maggiore responsabilità all’interno della struttura.

Leone ha appena assegnato a Anton Kappler, un ex guardia svizzera di 46 anni, il ruolo di maggiordomo personale. Questa nomina avviene in un momento in cui la Curia attende ancora altre decisioni cruciali. Kappler si affianca ora a Zanetti, già gendarme, ereditando una posizione che Francesco aveva precedentemente occupato. L’atmosfera nei corridoi vaticani è carica di aspettative mentre l’ex militare svizzero assume responsabilità dirette verso il Pontefice. Non si tratta solo di un cambio di titolo, ma di una riorganizzazione interna che segna una nuova fase per la sicurezza e il servizio domestico del Papa. La scelta ricade su una figura con passato nelle guardie papali, suggerendo una preferenza per profili con esperienza specifica nella protezione pontificia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex guardia svizzera: il nuovo maggiordomo di Leone Articoli correlati Da Giulio II a Leone XIV: i 520 anni della Guardia svizzeraIl 22 gennaio 1506 veniva istituita da Papa Giulio II la Guardia svizzera pontificia, oggi il più antico corpo militare in servizio. Bufera sull’Etna, famiglia svizzera salvata dal Soccorso Alpino della Guardia di FinanzaL’allerta è partita intorno alle 19:30, quando il titolare dell’hotel ha contattato i soccorsi dopo aver ricevuto la chiamata dei clienti, che... Altri aggiornamenti su Ex guardia svizzera il nuovo... Temi più discussi: L’ex guardia svizzera diventata maggiordomo di Leone; Equilibrio di potere/i; Papa Leone oggi in visita al Quarticciolo, incontrerà le madri di tossicodipendenti in carcere; Si scontrarono sull’autostrada A2 a colpi di bastoni, 29 Daspo a tifosi di Catania e Casertana. Leone XIV: alla Guardia Svizzera, il vostro giuramento parla ai giovani del valore di dare la vitaUna testimonianza molto importante nel mondo di oggi. Così Leone XIV ha definito il giuramento prestato dalle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia, salutando i presenti al termine della ... agensir.it Leone XIV: alla Guardia Svizzera, servire in un mondo sempre più tentato dalle divisioni e dall’isolamentoCon il giuramento, care giovani reclute, oggi varcate una nuova tappa della vostra esistenza. Così Leone XIV, ricevendo questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano il Corpo della Guardia Svizzera ... agensir.it Trastevere App. . Alberto Sordi in un film semisconosciuto "Il Giovane Leone" dove interpreta "mister Costa Azzurra"...le migliori scene #cult #restored facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Cessi ogni ostilità in Medio Oriente Profondo dolore di Leone XIV per tutte le vittime dei bombardamenti, per i bambini innocenti e per il prete maronita ucciso mentre prestava soccorsi osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com