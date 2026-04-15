Il ritorno di Punisher | tutto sul nuovo speciale e come guardarlo

Jon Bernthal torna a interpretare il celebre vigilante su Disney Plus con lo speciale One Last Kill, la cui uscita è fissata per il 12 maggio 2026. Il ritorno del personaggio, che sarà protagonista anche nel prossimo lungometraggio dedicato a Spiderman, permette agli utenti di rivedere l’intera saga precedente direttamente sulla piattaforma streaming. L’evoluzione del catalogo e le opzioni per gli abbonati. L’arrivo della nuova produzione segna un punto importante per l’offerta di contenuti domestici della piattaforma. desidera recuperare i capitoli precedenti o visionare i prodotti collegati al mondo di The Punisher, Disney Plus mette a disposizione un catalogo completo accessibile tramite diversi livelli di servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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