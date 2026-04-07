Su Disney+ è stato pubblicato un nuovo trailer della seconda metà di Daredevil: Rinascita 2, che mostra alcuni dettagli sulla presenza di Jessica Jones e offre un primo assaggio dello speciale dedicato a Punisher. Il video ha suscitato interesse tra i fan, rivelando alcuni passaggi chiave degli episodi in arrivo. La promozione anticipa l’arrivo di nuovi contenuti legati all’universo Marvel, senza yet fornire date precise di uscita.

Disney+ ha condiviso online un video che regala qualche spoiler sugli episodi della seconda metà della stagione dello show Marvel. Il trailer midseason della stagione 2 di Daredevil: Rinascita ha regalato ai fan molte anticipazioni, in particolare su personaggi come Jessica Jones e Punisher. Nel filmato promozionale appaiono infatti Krysten Ritter e Jon Bernthal, protagonista prossimamente di uno speciale realizzato per Disney+. Le anticipazioni contenute nel nuovo trailer Negli episodi della seconda stagione di Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione), si assiste a quello che accade quando Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, cerca di trovare un modo per sconfiggere Kingpin (Vincent D'Onofrio) e riprendere il controllo su New York, dopo che Wilson Fisk è diventato sindaco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2 nel nuovo trailer spoiler su Jessica Jones e primo sguardo allo speciale su Punisher

Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailerCharlie Cox e Krysten Ritter protagonisti nelle prime immagini della seconda stagione della serie MCU disponibile in streaming.

Daredevil: Rinascita, il ritorno di Jessica Jones nel trailer della seconda stagione!Dopo una lunga fase di rilancio e riorganizzazione creativa, Daredevil: Rinascita si prepara a tornare con una seconda stagione che si annuncia come...

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Daredevil: Rinascita 2, i fan sono furiosi con la Marvel dopo quello spoiler nel trailerLa Marvel ha pubblicato un nuovo trailer di Daredevil: Rinascita 2, svelando però un grosso spoiler sulla trama...e i fan non sono contenti! serial.everyeye.it

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Tra Fisk, Bullseye e il ritorno di Jessica Jones, questo trailer dà l’idea di una stagione costruita per allargare davvero il lato street-level Marvel. Sulla carta c’è tantissimo potenziale. #DaredevilBornAgain x.com