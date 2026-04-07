Il Teatro Comunale di Carpi chiude la stagione con il capolavoro comico ' Rumori fuori scena

Il Teatro Comunale di Carpi conclude la stagione teatrale con la rappresentazione della commedia inglese

Suddivisa in tre atti, la commedia è un riuscitissimo osservatorio sul mondo del teatro e sulle sue infinite, sorprendenti e rocambolesche dinamiche interne. "Rumori fuori scena" racconta tre momenti di una compagnia teatrale professionale: nel primo atto il pubblico assiste alla prova generale di una farsa dal titolo "Con niente addosso" e inizia a conoscere i componenti della compagnia, il regista, la sua assistente, il direttore di scene, gli attori e le attrici. Lo spettacolo è decisamente non pronto per la "prima" della sera successiva. Nel secondo atto spiamo ciò che generalmente il pubblico non vede, il dietro le quinte di una trentesima replica in tournée, e possiamo carpire le tensioni tra i componenti della compagnia, gli amori e le relative gelosie, ma più che altro assistiamo a un certo decadimento della farsa messa in scena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Biglietto d'oro per il Teatro a Carpi, il magico mondo della Fabbrica di Cioccolato chiude la rassegna "Famiglie a teatro"Per l’ultimo appuntamento con la rassegna "Famiglie a teatro", domenica 15 marzo, alle 17, sul palco del Teatro Comunale di Carpi va in scena "Wonka.

Temi più discussi: Le emozioni che abbiamo vissuto di Walter Veltroni a Vicenza | Veneto; Modena, Teatro Comunale Pavarotti-Freni: Carmen conclude la Stagione lirica il 10 e 12 aprile 2026; Il restyling del Teatro Comunale: Rispettati i canoni dell’Unesco; Alessandro Benvenuti al Teatro Comunale di Laterina con Pillole di me.

La seduzione del mostro: Stefano Massini porta Mein Kampf al Teatro Comunale di Sassari il 13 aprileSassari. Lunedì 13 aprile alle 20.30 il Teatro Comunale ospita uno degli spettacoli più discussi della stagione italiana: Mein Kampf, scritto e interpretato da Stefano Massini, produzione del Teatro S ... sassarinotizie.com

Catanzaro, Viso di Primavera al Teatro Comunale: arte e solidarietà per il Centro calabrese fotoCatanzaro, il 24 aprile al Teatro Comunale lo spettacolo Viso di Primavera con Dara e Fonte: incasso devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà. catanzaroinforma.it

Auguri di Buona Pasqua dal Teatro Comunale di Carpi Ci prendiamo una breve pausa… ma torniamo subito in scena! Botteghino aperto da martedì 7 aprile Martedì e giovedì 10.00–14.00 Mercoledì e venerdì 17.30–19.30 Sabato 10.00–18.00 - facebook.com facebook