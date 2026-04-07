Il Teatro Comunale di Carpi chiude la stagione con il capolavoro comico ' Rumori fuori scena

Da modenatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Comunale di Carpi conclude la stagione teatrale con la rappresentazione della commedia inglese

Suddivisa in tre atti, la commedia è un riuscitissimo osservatorio sul mondo del teatro e sulle sue infinite, sorprendenti e rocambolesche dinamiche interne. "Rumori fuori scena" racconta tre momenti di una compagnia teatrale professionale: nel primo atto il pubblico assiste alla prova generale di una farsa dal titolo "Con niente addosso" e inizia a conoscere i componenti della compagnia, il regista, la sua assistente, il direttore di scene, gli attori e le attrici. Lo spettacolo è decisamente non pronto per la "prima" della sera successiva. Nel secondo atto spiamo ciò che generalmente il pubblico non vede, il dietro le quinte di una trentesima replica in tournée, e possiamo carpire le tensioni tra i componenti della compagnia, gli amori e le relative gelosie, ma più che altro assistiamo a un certo decadimento della farsa messa in scena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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