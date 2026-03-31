I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’Angelo
A Monte Sant’Angelo si svolgono tradizioni e riti legati alla Settimana Santa, che attirano visitatori e fedeli. La città, riconosciuta come sito UNESCO, ospita eventi religiosi che si ripetono ogni anno in questo periodo. Le celebrazioni coinvolgono processioni e cerimonie che seguono usanze radicate da tempo. Le manifestazioni si svolgono in diversi luoghi della città e sono caratterizzate da momenti di forte partecipazione popolare.
MONTE SANT’ANGELO – I RITI E LE TRADIZIONI DELLA SETTIMANA SANTA NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO MICHELE Suggestivi ed emozionanti sono i riti della Settimana Santa nella Città dei due Siti UNESCO. Dal 2 al 6 aprile 2026, la città dell’Arcangelo Michele rinnova un patrimonio di fede, devozione e cultura popolare che attraversa le chiese, le strade. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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