I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’Angelo

A Monte Sant’Angelo si svolgono tradizioni e riti legati alla Settimana Santa, che attirano visitatori e fedeli. La città, riconosciuta come sito UNESCO, ospita eventi religiosi che si ripetono ogni anno in questo periodo. Le celebrazioni coinvolgono processioni e cerimonie che seguono usanze radicate da tempo. Le manifestazioni si svolgono in diversi luoghi della città e sono caratterizzate da momenti di forte partecipazione popolare.