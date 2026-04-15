Il punto di Giovannini Europa tra realismo e valori | la sfida di definire una nuova visione nel mondo che cambia

Il punto di Giovannini analizza le tensioni tra realismo e valori nell’Europa attuale, cercando di delineare una nuova visione per affrontare i cambiamenti globali. La discussione si concentra su come le decisioni politiche e le strategie europee siano influenzate dalle sfide in atto, mantenendo un equilibrio tra principi e pragmatismo. Il testo si basa su riflessioni e analisi pubblicate sul sito ASviS il 16 marzo 2026.

Testo pubblicato sul sto ASviS, il 16 marzo 2026 Tanti anni fa il celebre economista John Maynard Keynes disse a un interlocutore: “Quando i fatti cambiano, io cambio opinione. E lei?”. È una frase che tutti dovremmo tenere a mente. Quando i fatti cambiano, cambia anche l’interpretazione della realtà, come gli scienziati ci insegnano continuamente. Una cosa, però, sono le opinioni, un’altra sono i valori. Riflettevo su questo aspetto leggendo le recenti dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, secondo cui l’Unione Europea non può essere custode di un ordine internazionale ormai distrutto. Un’affermazione che ricorda da vicino un’altra formula circolata negli ultimi anni: l’idea che l’Europa non possa essere un “ erbivoro in un mondo di carnivori ”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Legnano, Carolina Toia sfida il voto: una nuova visione civicaLa corsa per la guida di Legnano si è ufficialmente accesa questo venerdì 10 aprile 2026, con l'annuncio della candidatura di Carolina Toia alla... Mercoledì delle Ceneri 2026: Quaresima tra riflessione, giustizia sociale e ricerca di valori in un’Italia che cambia.Oggi, 18 febbraio 2026, inizia il cammino quaresimale con il Mercoledì delle Ceneri. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Giovannini: Aumentiamo il bilancio Ue dall’1 al 3% del PIL; L’istante magico; Vis Pesaro-Carpi 3-0: biancorossi KO e salvi con 2 turni di anticipo; Un gollonzo e una doppietta d’autore. La Vis corre verso l’élite dei playoff. A TUTTA VIS Vis Pesaro-Carpi 1-0 Gol di Giovannini al 30’ su un ingenuità del portiere Carpi Sorzi. Vis in vantaggio Forza Vis Pesaro - facebook.com facebook