Mercoledì delle Ceneri 2026 | Quaresima tra riflessione giustizia sociale e ricerca di valori in un’Italia che cambia

Il Mercoledì delle Ceneri del 2026, che cade il 18 febbraio, segna l'inizio della Quaresima in Italia. Questa giornata richiama l’attenzione su temi come la giustizia sociale e la ricerca di valori, in un Paese che attraversa cambiamenti profondi. Molti italiani partecipano alle cerimonie religiose, portando avanti tradizioni centenarie, mentre la società affronta nuove sfide legate alla crescita economica e alle disuguaglianze.

Mercoledì delle Ceneri 2026: Un Impegno per la Giustizia in un'Italia che Cambia. Oggi, 18 febbraio 2026, inizia il cammino quaresimale con il Mercoledì delle Ceneri. Una giornata che segna l'inizio di un periodo di riflessione e penitenza per i cristiani, ma che assume un significato più ampio in un'Italia alle prese con sfide sociali ed economiche complesse. La liturgia di quest'anno pone al centro la giustizia, invitando i fedeli a un esame di coscienza e a un impegno concreto verso i più vulnerabili. Il Rito delle Ceneri: Un Simbolo di Fragilità e Rinnovamento. La tradizione del Mercoledì delle Ceneri prevede che il celebrante cosparja con un briciolo di cenere la fronte dei fedeli.

Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli.

Mercoledì delle Ceneri in cattedrale, primo appuntamento di Quaresima e veglia delle QuarantoreMercoledì 18 febbraio, l’Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11.

