Il martedì di Champions League ha portato due notizie: il Psg ha vinto 2-0 contro l'Anfield, dimostrando la forza della squadra di Luis Enrique, mentre Simeone ha commentato a Del Piero di sentire qualcosa di magico, senza ulteriori dettagli. La partita del Psg ha segnato un risultato importante, mentre le parole di Simeone sono state riportate senza approfondimenti. Entrambi gli eventi si sono verificati nel contesto della competizione europea.

Il martedì di Champions League porta con sé due notizie: il messaggio del Psg al resto d’Europa, un 2 a 0 ad Anfield che diventa manifesto della forza della squadra di Luis Enrique. Chi vorrà conquistare la coppa, dovrà ancora fare i conti con i campioni in carica. Molto più a sud di Liverpool, a Madrid, è stata però anche la serata dell’ Atletico. Lo scalpo del Barcellona lancia la banda di Diego Simeone verso la semifinale contro la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona. I colchoneros sognano. Il Psg domina all’andata ed è cinico al ritorno. Il risultato però è sempre lo stesso: 2 a 0 e 0 a 2 contro un Liverpool che in casa ha provato quanto meno a fare la partita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Psg manda un messaggio all’Europa, ma Simeone a Del Piero dice: “Sì, sento qualcosa di magico”

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