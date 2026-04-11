Dossena ha commentato duramente le voci riguardanti un ex calciatore che potrebbe entrare nei vertici della FIGC, affermando che il presidente del Pisa dovrebbe vergognarsi all’idea e sottolineando di aver fatto il nome di Del Piero. Nel frattempo, a Roma, è stata creata Assocapp, la nuova associazione che riunisce calciatori, calciatrici, allenatori e preparatori patrocinati.

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© Calcionews24.com - Dossena non le manda a dire: «Il presidente del Pisa rabbrividisce all’idea di un ex calciatore al vertice della Figc? Si deve vergognare! Ho fatto il nome di Del Piero»

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