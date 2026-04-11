Dossena non le manda a dire | Il presidente del Pisa rabbrividisce all’idea di un ex calciatore al vertice della Figc? Si deve vergognare! Ho fatto il nome di Del Piero
Dossena ha commentato duramente le voci riguardanti un ex calciatore che potrebbe entrare nei vertici della FIGC, affermando che il presidente del Pisa dovrebbe vergognarsi all’idea e sottolineando di aver fatto il nome di Del Piero. Nel frattempo, a Roma, è stata creata Assocapp, la nuova associazione che riunisce calciatori, calciatrici, allenatori e preparatori patrocinati.
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