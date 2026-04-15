“ Post-Rottura 1000 modi per guarire ” ( Daylite Records ), il debut album di Andre KoL, nasce come il primo disco-medicina pensato per il mal d’amore: undici brani, un percorso scandito come una terapia sentimentale, un concept che racconta il tempo che si apre quando una relazione si chiude. L’artista piemontese prende i postumi di un cuore infranto e li trasforma in un disco che ne segue gli effetti nel tempo, affidando a ogni traccia uno spazio ben definito che contribuisce a ricomporre, passaggio dopo passaggio, le ricadute, i ritorni e la lenta ripresa. La fine di un rapporto, in questo album, non è un episodio da liquidare in poche righe, ma una condizione che altera il sonno, la percezione del tempo, il rapporto con le abitudini, con lo spazio domestico e perfino con l’idea futura di sé.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Il primo disco-medicina per curare il mal d’amore: Andre KoL pubblica “Post-Rottura 1000 modi per guarire”

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