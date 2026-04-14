Giovedì 16 aprile alle 18, nell’Aula Magna di via Festa del Perdono, si terrà un evento dedicato al rapporto tra medicina e narrazione. L’incontro vedrà la partecipazione di Marco Venturino, direttore della Divisione di Anestesia e terapia intensiva di un noto istituto di oncologia milanese. La discussione si concentrerà sull’importanza del racconto come strumento nel percorso di cura dei pazienti.

L’Aula Magna di via Festa del Perdono ospiterà giovedì 16 aprile alle ore 18 un incontro cruciale dedicato al legame tra l’atto medico e la narrazione, con il contributo di Marco Venturino, direttore della Divisione di Anestesia e terapia intensiva dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. L’evento, parte del ciclo Agorà della psicologia promosso dall’Università Statale di Milano insieme al Dipo (Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia), esplorerà come il racconto possa integrare le conoscenze scientifiche nella gestione dei pazienti, specialmente in contesti di malattie gravi. La forza del racconto oltre i dati statistici. Il cuore del prossimo appuntamento, dal titolo Il paziente e la cura, risiede nella possibilità di superare i limiti della sola ricerca clinica attraverso l’uso della narrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medicina e narrazione: il potere del racconto per curare il paziente

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