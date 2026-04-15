Il presidente del Barcellona ??Joan Laporta se la prende con la UEFA e gli arbitri | ‘È una vergogna Quello che ci hanno fatto è intollerabile’

Da justcalcio.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club catalano ha espresso forti critiche alla UEFA e agli arbitri dopo le recenti decisioni prese durante le partite. In un commento pubblico, ha definito la situazione “una vergogna” e ha accusato le autorità di aver causato danni ritenuti inaccettabili alla squadra. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di discussioni ancora aperte sui risultati e le modalità con cui sono state gestite le partite più recenti.

2026-04-15 15:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Joan Laporta ha definito una “vergogna” l’arbitraggio della gara di Champions League persa dal Barcellona contro l’Atletico Madrid e ha affermato che il club sta già pianificando un altro reclamo ufficiale alla UEFA. I catalani hanno vinto 2-1 al Metropolitano ieri sera, ma ciò non è bastato a ribaltare il 2-0 della settimana scorsa all’andata. Il Barça era profondamente scontento dell’arbitraggio della prima partita, presentando una protesta formale all’organo di governo del calcio europeo, principalmente a causa di un incidente nel secondo tempo che secondo loro avrebbe dovuto comportare l’espulsione del difensore dell’Atleti Marc Pubill e un rigore concesso a loro favore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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