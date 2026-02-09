Joan Laporta si dimette del Barcellona | una mossa strategica?

Joan Laporta si dimette dalla presidenza del Barcellona. La decisione sorprende molti, arrivata nel momento in cui il club sta cercando di riorganizzarsi e prepararsi alle prossime elezioni. La scelta di Laporta potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del club, lasciando spazio a nuovi scenari e a un futuro ancora incerto. Ora si aspetta di sapere come reagiranno i tifosi e chi prenderà il suo posto.

Il Barcellona attraversa una fase di ridefinizione della governance, con una decisione che riguarda la leadership del club e la sua prospettiva elettorale. Joan Laporta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, una mossa presentata come parte di una strategia volta a tornare a rivestire la massima responsabilità tramite le elezioni del Consiglio di Amministrazione fissate per 15 marzo. In concomitanza, altri membri dell'attuale consiglio hanno seguito la stessa linea, con l'obiettivo comune di rendere nuovamente eleggibili i vertici per le consultazioni imminenti. Fino a quel momento, Rafael Yuste assumerà la presidenza in via temporanea, garantendo la continuità della gestione.

