Il portiere ha un doloroso edema osseo al piede che gli impedisce di lavorare regolarmente Giacomel i tempi di recupero si allungano Iglio si allena a parte ed è in forte dubbio

Il portiere della squadra presenta un edema osseo al piede che gli impedisce di svolgere normalmente le sedute di allenamento, con tempi di recupero che si allungano. Un altro giocatore si sta allenando a parte e il suo impiego è in forte dubbio. La squadra si è riunita ieri pomeriggio al centro sportivo Fabbri per il primo allenamento della settimana, seguito da sessioni aperte al pubblico previste anche oggi e domani alle 15 sul campo di via Copparo.

La squadra di Parlato si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo Fabbri per il primo allenamento settimanale, aperto al pubblico come quelli fissati per oggi e domani alle 15 sempre sul campo di via Copparo. Ancora out Giacomel, alle prese con un doloroso edema osseo al piede che gli impedisce di lavorare regolarmente. Il portiere ha già saltato cinque gare di fila, e a questo punto la sua assenza è destinata a prolungarsi. Anche se le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente nella speranza di poter accorciare i tempi di recupero. Si è invece allenato a parte Iglio, che sabato scorso a Mesola era sceso in campo stringendo i denti, pur non essendo in perfette condizioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il portiere ha un doloroso edema osseo al piede che gli impedisce di lavorare regolarmente. Giacomel, i tempi di recupero si allungano. Iglio si allena a parte ed è in forte dubbio Edema Osseo o della Spongiosa Infortunio Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: che tegolaAltra mazzata devastante per la Juventus: arriva un annuncio sulle condizioni e sui tempi di recupero di Dusan Vlahovic. Leggi anche: Infortunio Calhanoglu, ecco come si è fatto male: si allungano anche i tempi di recupero