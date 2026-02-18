Infortunio Calhanoglu ecco come si è fatto male | si allungano anche i tempi di recupero

Hakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, a causa di un movimento brusco durante la sessione di ieri mattina. La lesione al polpaccio richiederà più tempo di quanto inizialmente previsto, lasciando il centrocampista fuori dal campo più a lungo del previsto. La società nerazzurra ha comunicato che il giocatore sta seguendo un percorso di recupero più complesso, con i tempi di riabilitazione che si allungano di day in day.

Infortunio Calhanoglu. Le notizie che arrivano dall’infermeria non sorridono all’ Inter, costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista non è partito con la squadra per la trasferta europea a causa di un affaticamento al quadricipite destro, una situazione che lo staff preferisce gestire con cautela per evitare ricadute. Il fastidio è stato avvertito durante l’ultima gara contro la Juventus, quando il regista turco ha accusato dolore dopo un tiro in porta. Da quel momento lo staff medico ha avviato le valutazioni, optando per uno stop immediato per non aggravare il problema muscolare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Infortunio Calhanoglu l'esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

