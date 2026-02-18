Infortunio Calhanoglu ecco come si è fatto male | si allungano anche i tempi di recupero
Hakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, a causa di un movimento brusco durante la sessione di ieri mattina. La lesione al polpaccio richiederà più tempo di quanto inizialmente previsto, lasciando il centrocampista fuori dal campo più a lungo del previsto. La società nerazzurra ha comunicato che il giocatore sta seguendo un percorso di recupero più complesso, con i tempi di riabilitazione che si allungano di day in day.
Infortunio Calhanoglu. Le notizie che arrivano dall’infermeria non sorridono all’ Inter, costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista non è partito con la squadra per la trasferta europea a causa di un affaticamento al quadricipite destro, una situazione che lo staff preferisce gestire con cautela per evitare ricadute. Il fastidio è stato avvertito durante l’ultima gara contro la Juventus, quando il regista turco ha accusato dolore dopo un tiro in porta. Da quel momento lo staff medico ha avviato le valutazioni, optando per uno stop immediato per non aggravare il problema muscolare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Infortunio Acerbi, i tempi di recupero si allungano: out anche con l’Atalanta! Ecco quanto tempo dovrà restare ancora fuori
Infortunio Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: che tegolaL'infortunio di Dusan Vlahovic rappresenta una battuta d’arresto per la Juventus, con i tempi di recupero che si allungano.
Infortunio Calhanoglu l'esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero
Argomenti discussi: FCIN1908 – Inter, ecco come si è fatto male Calhanoglu: salterà anche…; Chivu: Ecco quando torna Calhanoglu! Spalletti? Non rispondo a chi parla per frustrazione, il calcio è così; Inter, quando rientrano Dumfries, Barella e Calhanoglu? Le ultime; NEWS – Barella, Conceicao, Gud, Leao, Scamacca, Pulisic, Calhanoglu, CdK, Saelemaekers, Gila: le novità.
Inter, infortunio Calhanoglu: ecco quando tornerà in campoTiene banco l'infortunio di Calhanoglu in casa Inter. Il centrocampista turco, fermo ai box per un problema muscolare, ... fantamaster.it
FLASH | Inter, nuovo infortunio per Calhanoglu e stop Frattesi: problemi per Chivu!Infortunio Calhanoglu - Problemi da risolvere per Chivu alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ... fantamaster.it
Il nuovo infortunio di #Calhanoglu complica i piani dell' #Inter Non salterà solo la gara col #BodoGlimt! La situazione x.com
Calhanoglu, infortunio più grave del previsto Il turco potrebbe essere costretto a saltare anche la gara di ritorno con il Bodo facebook