Infortunio Vlahovic si allungano i tempi di recupero | che tegola

L'infortunio di Dusan Vlahovic rappresenta una battuta d’arresto per la Juventus, con i tempi di recupero che si allungano. La società ha comunicato aggiornamenti sulle sue condizioni, evidenziando l’incertezza sui tempi di rientro. Questa situazione potrebbe influenzare le strategie della squadra nelle prossime settimane, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente l’evoluzione del suo stato di salute.

Altra mazzata devastante per la Juventus: arriva un annuncio sulle condizioni e sui tempi di recupero di Dusan Vlahovic. A inizio dicembre si era sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro e i tempi di recupero venivano stimati in circa 3 mesi e recentemente si era parlato addirittura di un suo rientro anticipato a metà febbraio, in occasione di Inter-Juve del prossimo 15 febbraio. Ma la verità è un’altra e fa tremare i tifosi della Juventus. Vlahovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dusan Vlahovic non tornerà in campo prima del previsto: una pessima notizia per Luciano Spalletti e per il popolo di fede bianconera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI FA CHIAREZZA SUI TEMPI DI RECUPERO

