Il Pordenone Under 13 super la finale regionale Fair Play Elite

Il settore giovanile del Pordenone Fc ha raggiunto un risultato importante, con la squadra Under 13 che ha superato la fase regionale del torneo Fair Play Élite. La formazione ha ottenuto la qualificazione alla prima fase nazionale, affrontando le migliori squadre provenienti dal Veneto e da altre regioni. Questa tappa rappresenta un traguardo significativo nel percorso del settore giovanile del club, che prosegue con obiettivi di crescita e competitività.

Un’altra storica tappa per il Settore giovanile del Pordenone Fc in questo biennio di ripartenza. L’Under 13 ha superato a pieni voti la fase regionale del Fair Play Élite, il torneo di riferimento della stagione, qualificandosi alla prima fase nazionale con le migliori compagini di Veneto e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Bakia nell’Elite regionale. I 2013 volano al Torneo Fair Play Bakia, la classe 2013 vola tra le eccellenze regionali: centrata la fase finale del Fair Play EliteLa rappresentativa giovanile del Bakia conquista l’accesso all’ultimo turno del Torneo Fair Play Elite e si inserisce tra le dodici migliori realtà... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scheda squadra Pordenone; Chiusura dell'Ecosportello GEA in via Brusafiera; Pordenone, da lunedì 13 in Biblioteca torna il progetto Matilda mi racconti una storia?; TEATRO VERDI PORDENONE: LUNEDÌ 13 APRILE IN ESCLUSIVA REGIONALE SUL PALCO LOUIS LORTIE CON L’ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA DIRETTA DA HOSSEIN PISHKAR. © Poker di vittorie neroverdi. Triplette di Boussim e Dolcet UNDER 18: Spal Cordovado-Pordenone 0-1 (Polesello) UNDER 17: Pordenone-Bujese 2-3 (Dessoni, Pignat) UNDER 17 WEPN: San Francesco-Pordenone 0-6 (Vanacore 2, Buffo 2, Dorigo, - facebook.com facebook