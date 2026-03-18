Il Bakia Cesenatico ha raggiunto un traguardo importante nel settore giovanile, con i ragazzi nati nel 2013 che si sono qualificati per l’ultimo turno del Torneo Fair Play Elite. La squadra si è distinta durante le fasi precedenti, portando avanti la propria candidatura in questa competizione regionale. La qualificazione rappresenta un risultato significativo per il club e i giovani atleti coinvolti.

Il Bakia Cesenatico ha ottenuto un importante risultato nel settore giovanile. I ragazzi nati nel 2013, si sono infatti qualificati per l’ultimo turno del Torneo Fair Play Elite. È un traguardo importante, che consente a questo gruppo di giovani di accedere nel gruppo ristretto dei migliori in questa categoria. La manifestazione coinvolge infatti tutte le 116 scuole calcio Elite dell’ Emilia Romagna e tra le prime 12 che si incontreranno nel settimo turno in programma il 22 e 29 marzo, c’è anche il glorioso Bakia. "È un percorso che parte da lontano – dice soddisfatto il presidente Luca Brandolini –, grazie al lavoro dei mister Andrea Tavone e Alfiero Agostinelli, e di chi li ha preceduti, frutto dell’impegno di tutti i ragazzi e delle loro famiglie che li sostengono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bakia nell’Elite regionale. I 2013 volano al Torneo Fair Play

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