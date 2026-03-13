Bakia la classe 2013 vola tra le eccellenze regionali | centrata la fase finale del Fair Play Elite

Il Bakia Cesenatico, squadra composta da giovani nati nel 2013, ha raggiunto un importante traguardo nel torneo Fair Play Elite. La formazione si è qualificata per la fase finale, entrando tra le dodici migliori squadre dell’Emilia-Romagna. Questo risultato rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il settore giovanile del club, che continua a distinguersi a livello regionale.

La rappresentativa giovanile del Bakia conquista l’accesso all’ultimo turno del Torneo Fair Play Elite e si inserisce tra le dodici migliori realtà dell’Emilia-Romagna Un traguardo di assoluto prestigio, considerando che la competizione coinvolge tutte le 116 Scuole Calcio Elite della regione e rappresenta uno dei banchi di prova più importanti per il calcio di base. L’approdo al settimo turno, in calendario il 22 e 29 marzo, certifica il valore di un percorso costruito con pazienza e continuità. Non si tratta soltanto di un risultato sportivo, ma della conferma di una filosofia che il club porta avanti da anni, puntando sulla crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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