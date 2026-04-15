Il Polo Nautico non può più aspettare | sviluppo e lavoro stabile ora si decida

Il segretario generale della Uilm di Brindisi ha dichiarato che il Polo Nautico “Brundisium”, con un investimento di 60 milioni di euro, rappresenta un passo importante per la zona. Ha sottolineato che non si può più rimandare la decisione su sviluppo e occupazione stabile, evidenziando la necessità di passare all’azione immediata. La realizzazione del progetto segna un momento di svolta per il territorio brindisino.

Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione di Maurizio Flore, segretario generale della Uilm di Brindisi Il progetto del Polo Nautico “Brundisium”, con un investimento previsto di 60 milioni di euro, apre una fase nuova per il territorio brindisino. Non rappresenta ancora una risposta definitiva.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Spalletti-Conte, duello da rincorsa. La Juve non può più aspettare. Il Napoli si aggrappa all’orgoglioNemmeno cinquanta giorni fa, nella sfida di andata – bizzarre prossimità favorite dal calendario asimmetrico – al Maradona il Napoli di Conte aveva... Salerno, nasce il Polo del Mare: sì ad accorpamento tra Its S.Caterina e NauticoLa proposta avanzata dalla dirigente scolastica del Santa Caterina, Carrafiello ha trovato naturalmente prima l’intesa con Daniela Novi del Nautico e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Polo Nautico Brundisium accelera: richiesta per 4 ettari, investimento da 60 milioni; Brindisi, prende forma e sostanza lo sviluppo della Nautica da diporto; MESTRE | I VANDALI COLPISCONO IL CUORE DELLA CANOTTIERI: NON CI FAREMO INTIMIDIRE; Polo nautico calabrese, 140 imprese, 26 milioni di fatturato e target di lusso. Il Polo Nautico Brundisium accelera: richiesta per 4 ettari, investimento da 60 milioniImpatto occupazionale da 1500 posti di lavoro. Formalizzata la richiesta di concessione all'Autorità portuale. L'amministratore del Polo, Giuseppe Meo: Non possiamo perdere questa occasione, come a ... brindisireport.it Il Polo Nautico Brundisium ha chiesto la concessione di aree portuali per avviare un nuovo insediamento produttivoDomani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10.30, nella sala conferenze di Palazzo Nervegna, avrà luogo una conferenza stampa ... ilnautilus.it Articolo La Nuova di Venezia e Mestre https://www.nuovavenezia.it/cronaca/mestre-vandali-polo-nautico-san-giuliano-canottieri-cosa-e-successo-tnhymndu facebook