Salerno nasce il Polo del Mare | sì ad accorpamento tra Its SCaterina e Nautico

La Regione Campania ha approvato l’accorpamento tra l’ITS Santa Caterina Amendola e il Nautico di Salerno, dando vita al Polo del Mare. Questa iniziativa mira a creare una scuola unificata che garantisca continuità formativa e opportunità per gli studenti, evitando chiusure legate al numero di iscritti. Il nuovo polo rappresenta un passo importante per il settore marittimo locale, rafforzando l’offerta educativa nella città di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha dato il suo assenso alla proposta di accorpamento tra l’istituto Santa Caterina Amendola e il Nautico per l’avvio del polo del mare, un’unica realtà scolastica che consentirà alle due scuole di avere un’alternativa al piano di dimensionamento scolastico che le avrebbe chiuse a causa del non raggiungimento del numero degli iscritti. La proposta avanzata dalla dirigente scolastica del Santa Caterina, Carrafiello ha trovato naturalmente prima l’intesa con Daniela Novi del Nautico e poi il supporto dell’amministrazione comunale e provinciale di Salerno: tutti insieme hanno avanzato l’ipotesi alla regione Campania che ha detto sì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

