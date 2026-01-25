Spalletti-Conte duello da rincorsa La Juve non può più aspettare Il Napoli si aggrappa all’orgoglio

Lo scontro tra Spalletti e Conte rappresenta un duello importante nel campionato italiano. La Juventus non può più attendere, mentre il Napoli si affida alla propria tenacia per mantenere il passo. Nella sfida di andata, il Napoli di Conte aveva mostrato tutta la sua efficacia, mettendo in difficoltà la Juve di Spalletti, in un contesto di calendario asimmetrico che ha reso le partite ancora più avvincenti.

Nemmeno cinquanta giorni fa, nella sfida di andata – bizzarre prossimità favorite dal calendario asimmetrico – al Maradona il Napoli di Conte aveva dato una lezione di efficacia alla Juve spallettiana che già credeva di aver preso il volo. Un colpo duro da assorbire per 'Lucio', quasi un passaggio di testimone simbolico nel cuore dei tifosi azzurri portati allo scudetto dai due maestri della panchina. Oggi pomeriggio, allo Stadium, il big match si annuncia con un'inerzia mutata e umori diversi. La Signora bracca i partenopei più di quanto questo ultimi cerchino di scappare. E c'è pure da rintuzzare l'assalto di un Como senza più limiti.

