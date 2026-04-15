Il Po come una lastra di ghiaccio | il gelo che portò carestia e morte a Piacenza
Durante un aprile insolitamente caldo, si ricorda un episodio storico legato alle condizioni atmosferiche che colpì la zona. In passato, un'ondata di gelo sul fiume Po provocò carestie e numerosi decessi a Piacenza. Questa anomalia climatica ebbe conseguenze significative sulla vita quotidiana della popolazione locale, lasciando tracce nella memoria collettiva della regione.
Mentre il caldo di un anomalo aprile riscalda la terra piacentina, risulta interessante mettere l’occhio su un avvenimento storico legato al clima. Si trova nella medievale “Chronica Civitatis Placentiae” scritta da Johannes Agazzari e data alle stampe nel 1862 a Parma. Nelle memorie relative al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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