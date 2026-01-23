Un incidente in Alto Adige ha portato alla perdita di una vita durante un'escursione a una cascata di ghiaccio a Merano 2000. Uno scalatore è precipitato su una lastra di ghiaccio e, nonostante l’allarme del compagno, l’uomo è deceduto sul colpo. La dinamica e le circostanze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

MERANO - Tragedia in Alto Adige dove uno scalatore oggi, venerdì 23 gennaio, ha perso la vita, mentre si stava recando a una cascata di ghiaccio nella zona di Merano 2000. L'uomo è precipitato lungo la via di accesso chiamata Katzenleiter, la scala dei gatti. A lanciare l'allarme il compagno di scalata. La vittima, stando a una primissima ricostruzione dell'incidente, sarebbe un 29enne originario dell'Alto Adige. I soccorsi Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino Cnsas, come anche quello dell'Avs e il Sagf della Guardia di finanza di Merano, con l'ausilio dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, ma il climber era ormai deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpo

