Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio il compagno lancia l' allarme ma l' amico muore sul colpo
Un incidente in Alto Adige ha portato alla perdita di una vita durante un'escursione a una cascata di ghiaccio a Merano 2000. Uno scalatore è precipitato su una lastra di ghiaccio e, nonostante l’allarme del compagno, l’uomo è deceduto sul colpo. La dinamica e le circostanze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
MERANO - Tragedia in Alto Adige dove uno scalatore oggi, venerdì 23 gennaio, ha perso la vita, mentre si stava recando a una cascata di ghiaccio nella zona di Merano 2000. L'uomo è precipitato lungo la via di accesso chiamata Katzenleiter, la scala dei gatti. A lanciare l'allarme il compagno di scalata. La vittima, stando a una primissima ricostruzione dell'incidente, sarebbe un 29enne originario dell'Alto Adige. I soccorsi Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino Cnsas, come anche quello dell'Avs e il Sagf della Guardia di finanza di Merano, con l'ausilio dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, ma il climber era ormai deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
