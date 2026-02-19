Il video del salvataggio di un'aquila ferita bloccata su una lastra di ghiaccio sull’Hudson

Lo scorso fine settimana, la Polizia di New York ha salvato un’aquila di mare ferita rimasta intrappolata su un blocco di ghiaccio nell’Hudson. La causa dell’incidente sembra essere stata il freddo intenso che ha indebolito l’animale e l’ha lasciato senza via di fuga. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno raggiunto l’aquila, che tentava di mantenersi a galla, e l’hanno aiutata a tornare in salvo. Le immagini delle bodycam mostrano il momento delicato del recupero, che ha suscitato grande emozione tra i presenti.

La Polizia di New York salva un'aquila di mare testabianca ferita, bloccata su una lastra di ghiaccio sull'Hudson: il recupero è stato ripreso dalle bodycam degli agenti.