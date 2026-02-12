Avellino alleanze e promesse | la politica si prepara tra le richieste delle periferie
Mancano meno di quattro mesi alle elezioni comunali ad Avellino. La politica si muove, ma ancora non si vede una strategia chiara. I partiti lavorano a liste e alleanze, cercando di conquistare le periferie e promettendo più attenzione ai problemi delle frazioni. Intanto, tra incontri e scontri, si prepara il campo per la sfida elettorale.
Ad Avellino mancano meno di quattro mesi alle elezioni comunali. È il tempo in cui la politica comincia a parlare molto e a dire poco, mentre affila liste, schieramenti e candidature come se fossero strumenti chirurgici, benché spesso finiscano per essere arnesi da bottega.Il centrodestra si è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Faraone e le critiche a De Luca: la politica siciliana tra nuove sfide e alleanze incerte
Il panorama politico siciliano si prepara a un nuovo capitolo, con Cateno De Luca pronto a presentare le proprie proposte a Caltagirone.
Avellino si prepara al Natale: tra sobrietà ed eleganza, al via l'allestimento delle luminarie
San Tommaso, il parroco ai politici: basta promesse e spot, siamo stanchiPadre Toni Proietto chiede impegno e serietà al sindaco che verrà ... msn.com
LabTv. . Diplomazie al lavoro per sancire l'unità del Pd irpino verso il congresso provinciale. Intanto, parallelamente, ci si muove per le prossime elezioni al Comune di Avellino. Il commento dell'ex consigliere Ettore Iacovacci - facebook.com facebook
