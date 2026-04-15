Il Piano strutturale torna in aula Al voto le controdeduzioni Ma il centrosinistra insorge

Il consiglio comunale si riunisce di nuovo per discutere il Piano strutturale, con le controdeduzioni che saranno sottoposte al voto. La seduta prevista per domani e venerdì si preannuncia caratterizzata da tensioni, con le opposizioni che hanno annunciato proteste e prese di posizione decise. La discussione riguarda le osservazioni presentate e le eventuali modifiche al documento strategico.

Si prennuncia rovente, vista la levate di scudi delle opposizioni, il consiglio comunale in programma domani, e ancora venerdì. E più per la forma, politica; che nella sostanza, urbanistica, della proposta di deliberazione che arriverà al voto dell’assemblea. All’ordine del giorno, infatti, l’approvazione delle circa 400 controdeduzioni alle osservazioni pervenute dopo l’adozione del piano strutturale, il cui procedimento di formazione (avviato l’8 luglio 2024) andrà a scadenza il 7 luglio del 2027. "Non domani. Non tra una settimana.Tra oltre un anno"; termine che per i consiglieri dei gruppi del centrosinistra, Partito Democratico e Spazio...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Piano strutturale torna in aula. Al voto le controdeduzioni. Ma il centrosinistra insorge Il popolo del centrosinistra al voto per le primarieDomenica il centrosinistra avrà il suo candidato sindaco o la candidata sindaca di Viareggio. Nordio assolve Meloni, "dimissioni spontanee di Delmastro e Bartolozzi": ma l'opposizione insorge in AulaLa sconfitta al referendum sulla Giustizia brucia ancora, ma il ministro Carlo Nordio non si dimetterà, forte dell’appoggio di Giorgia Meloni e...