Il piano di sei Paesi Italia compresa per riaprire lo stretto di Hormuz senza andare in guerra

Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno messo a punto un piano per riaprire lo stretto di Hormuz senza ricorrere alla guerra. La proposta mira a garantire il traffico marittimo nella zona strategica, evitando conflitti armati. Ogni giorno alle 18.00, Fanpage.it pubblica il podcast “Nel caso te lo fossi perso”, che riassume le notizie più importanti del momento per tenere aggiornati i propri ascoltatori.

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