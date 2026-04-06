Il petrolio in rialzo supera i 113 dollari pesa l' ultimatum del presidente Usa

Il prezzo del petrolio supera i 113 dollari al barile, con l’aumento causato dalle minacce del presidente degli Stati Uniti all’Iran. Le dichiarazioni di Washington hanno portato a un rialzo dei prezzi sul mercato internazionale, mentre gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi nelle tensioni tra le due nazioni. La situazione ha ripercussioni sui mercati energetici globali, influenzando le quotazioni e le strategie degli investitori.

Il petrolio allunga il passo in apertura di settimana tra le nuove minacce di Donald Trump all’Iran sulla distruzione delle sue centrali elettriche e di altri impianti nel caso in cui la leadership di Teheran dovesse decidere di non «firmare un accordo» o di non «aprire lo Stretto di Hormuz», braccio di mare dove transita il 20% del greggio mondiale circa. Il Wti segna un rialzo dell’1,93%, a 113,69 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a quota 110,67 dollari (+1,64%). «Se non fanno qualcosa entro martedì sera, non avranno più centrali elettriche e non avranno più ponti in piedi», ha detto Trump in un’intervista al Wall Street Journal rilasciata domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il petrolio in rialzo supera i 113 dollari, pesa l'ultimatum del presidente Usa Il petrolio supera i 113 dollari al barile. In rialzo i carburanti: il diesel sui 2 euro al litro, la benzina oltre 1,7Lunedì 23 marzo il prezzo dei carburanti continua a subire le fluttuazioni dovute alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Leggi anche: Il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile dopo attacchi iraniani Temi più discussi: Petrolio in rialzo, supera i 113 dollari, pesa l'ultimatum del presidente Usa; Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa; Prezzi del petrolio in rialzo in apertura: il conflitto USA-Israele contro l'Iran continua a turbare l'offerta; Cina in rosso, Kospi (-4%), petrolio in rialzo: Trump vuole finire la guerra, ma l’Iran minaccia il Mar Rosso. Il petrolio in rialzo supera i 113 dollari, pesa l'ultimatum del presidente UsaIl petrolio allunga il passo in apertura di settimana tra le nuove minacce di Donald Trump all’Iran sulla distruzione delle sue centrali elettriche e di altri impianti nel caso in cui la leadership di ... gazzettadelsud.it I futures USA in rialzo, petrolio in calo: speranze di pace con l’IranInvesting.com - I futures legati ai principali indici statunitensi registrano un rialzo, mentre i prezzi del petrolio scendono sotto i 100 dollari al barile, l’oro sale leggermente e il dollaro USA si ... it.investing.com La storia di Gao Zhen, emigrato in USA, che rischia tre anni per aver realizzato opere d’arte su Mao. facebook MEDIO ORIENTE | "In corso negoziati Usa-Iran per un cessate il fuoco di 45 giorni". Lo scrive Axios. Durante lo stop ai bombardamenti si negozierebbe la fine definitiva della guerra. #ANSA x.com