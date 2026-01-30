Accordo sull’ex Hotel Pino Pd | Si risolve un degrado che durava da 20 anni e si riduce il consumo del suolo

Questa mattina si è firmato l’accordo per l’ex Hotel Pino, un passo importante per riqualificare una zona in stato di degrado da oltre vent’anni. Ora si punta a ridurre il consumo di suolo e a dare nuova vita alla zona, con un intervento di rigenerazione urbana che va oltre il semplice restauro degli edifici. I lavori partiranno subito, e l’obiettivo è restituire spazi vivibili alla città e ai suoi cittadini.

“Dai 13.500 metri cubi esistenti si scende a meno di 3.000, con una riduzione di circa l’80% dei volumi: meno costruito, più spazio libero, più permeabilità e maggiore qualità ambientale" “L’accordo operativo sull’ex Hotel Pino rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che restituisce valore alla città, superando la logica del semplice recupero edilizio. Il progetto riduce drasticamente l’impatto urbanistico, migliora la qualità ambientale e genera benefici concreti per la città pubblica”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico di Cesenatico. Il contributo pubblico ammonta a circa 600.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Hotel Pino Simpsons stagione 37 risolve il problema di bart che durava da 3 anni Fao: il degrado del suolo riduce i raccolti e minaccia la sicurezza alimentare Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Hotel Pino Argomenti discussi: Accordo sull’ex Hotel Pino, Pd: Si risolve un degrado che durava da 20 anni e si riduce il consumo del suolo; Ex Hotel Risorgimento: siglato l’accordo fra le parti per la tutela dei dipendenti; Ex Hotel Risorgimento: siglato l'accordo fra le parti per la tutela dei dipendenti; Cesenatico, firmato accordo di programma per il recupero dell’ex colonia Veronese. Hotel Pino, approvato l’accordo. Pd: Stop a degrado ventennaleL’accordo operativo sull’ex Hotel Pino rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che restituisce valore alla città ... livingcesenatico.it Cesenatico, firmato l’accordo per l’ex Colonia Veronese: valorizzato il Grand Hotel Da VinciÈ stato siglato l’accordo in merito alla rimodulazione dell’accordo di programma per il recupero dell’ex Colonia Veronese. Dopo l’approvazione del ... corriereromagna.it Un viaggio metafisico e simbolico in una Napoli intesa come grande hotel delle anime, dove il mistero dell’aldilà dialoga continuamente con la vita. Arriva nei cinema il film “Averno Hotel” diretto da Pino Carbone, scritto da Maurizio Braucci. Un film a episodi, s - facebook.com facebook #Cinema - Averno Hotel: debutto metafisico di Pino Carbone x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.