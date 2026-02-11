Bari dopo le nomine regionali | il Comune cerca assessore e direttore tra equilibri politici e correnti del PD

La città di Bari si trova nuovamente con il fiato sospeso. Dopo le recenti nomine a livello regionale, il Comune cerca un nuovo assessore e un direttore. Le scelte sono legate alle tensioni tra le diverse correnti del PD e agli equilibri politici locali. La macchina amministrativa è in fermento e le decisioni di oggi potrebbero influenzare le prossime mosse politiche.

La sfida di Bari: quando le nomine comunali riflettono le dinamiche regionali e nazionali. La macchina amministrativa di Bari è in fermento. Il Comune, guidato dal sindaco Vito Leccese, si trova a dover gestire due delicate sostituzioni nell'organico che conta: quella dell'assessore al Welfare, rimasta vacante dopo l'elezione di Elisabetta Vaccarella al Consiglio regionale, e quella del direttore generale, a seguito della nomina di Davide Pellegrino a Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Una doppia partita che sta mettendo alla prova gli equilibri all'interno della maggioranza di centrosinistra e che si preannuncia tutt'altro che semplice.

