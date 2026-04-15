Il Parmigiano Reggiano sotto i riflettori della Milano Design Week
Durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 30 aprile, il Parmigiano Reggiano sarà protagonista di una serie di eventi dedicati. Questi incontri mirano a trasformare la tradizione secolare della Dop in un’esperienza che coinvolge i sensi e unisce il mondo dell’arte casearia a quello del design internazionale. La manifestazione si svolge in spazi dedicati e coinvolge vari professionisti del settore.
(20-30 aprile) con un palinsesto di appuntamenti che trasforma la tradizione millenaria della Dop in un’esperienza multisensoriale, celebrando il connubio tra l’arte casearia e il linguaggio del design internazionale.Protagonista.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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RICETTA COMPLETA: https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/polpette-e-patate-al-forno/ Ingredienti Per le polpette 500 g macinata di manzo 50 g Parmigiano Reggiano DOP 1 uovo 1 panino 1 spicchio aglio latte maggiorana sale Per completare 4 - facebook.com facebook