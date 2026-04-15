Il Parmigiano Reggiano sotto i riflettori della Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 30 aprile, il Parmigiano Reggiano sarà protagonista di una serie di eventi dedicati. Questi incontri mirano a trasformare la tradizione secolare della Dop in un’esperienza che coinvolge i sensi e unisce il mondo dell’arte casearia a quello del design internazionale. La manifestazione si svolge in spazi dedicati e coinvolge vari professionisti del settore.