Sbagliate le stime di Airbnb | delusione Olimpiadi per gli host a Milano Prezzi sotto i picchi della Design week e meno del 30% degli alloggi prenotato

A Milano, gli host che avevano investito negli affitti brevi per le Olimpiadi invernali 2026 sono in cattive acque. Le prenotazioni sono sotto il 30% e i prezzi sono più bassi rispetto a quelli della Design Week, anche se ancora alti rispetto alla domanda reale. Gli affittacamere si trovano a fare i conti con un calo rispetto alle aspettative che erano state fatte mesi fa.

A Milano le Olimpiadi invernali 2026 non stanno riempiendo gli appartamenti: meno del 30% degli affitti brevi risulta prenotato, mentre i prezzi, pur inferiori ai picchi della Design Week e della Fashion Week, restano elevati rispetto a una domanda ben più debole delle previsioni trionfalistiche circolate nei mesi precedenti. Tra i partner delle Olimpiadi c'è anche Airbnb. La piattaforma rientra in un accordo di sponsorizzazione pluriennale siglato nel 2019, che accompagna l'intero ciclo olimpico fino al 2028 e che, secondo stime di settore, vale complessivamente circa 460 milioni di euro. Nel tempo, la presenza del colosso degli affitti brevi ha contribuito ad alimentare le attese sull'impatto dei Giochi, soprattutto sul mercato milanese.

