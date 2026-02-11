San Vito torna ad alzare la voce | Non chiediamo grandi opere ma attenzione quotidiana

Da lanazione.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Vito torna a farsi sentire con forza. I residenti chiedono più attenzione, non grandi opere, ma interventi quotidiani per migliorare sicurezza e spazi di socializzazione. Dopo mesi di silenzio, il quartiere si risveglia e reclama soluzioni concrete.

Negli ultimi mesi il quartiere di San Vito è tornato al centro dell’attenzione per una serie di segnalazioni dei residenti che riguardano sicurezza, manutenzione e carenza di spazi di socializzazione. Al centro delle preoccupazioni ci sono soprattutto episodi di furti al Centro Civico, uno spazio considerato fondamentale per la vita del quartiere ma che oggi necessita di maggiori controlli. "Il Centro Civico è un punto di riferimento importante", spiegano Leda Marroni e Manuela Bertocchi, residenti della zona. "Mancano ancora spazi di aggregazione sia per i giovani che per gli anziani, e quanto accaduto recentemente rende urgente una presenza più costante delle forze dell’ordine e della polizia municipale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

san vito torna ad alzare la voce non chiediamo grandi opere ma attenzione quotidiana

© Lanazione.it - San Vito torna ad alzare la voce: "Non chiediamo grandi opere ma attenzione quotidiana"

Approfondimenti su San Vito Quartiere

Blitz per trasferire l'Oncologia in un altro ospedale, sindacati tornano ad alzare la voce

A San Vito la cerimonia della natività con attenzione ai ragazzi più fragili

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Vito Quartiere

Argomenti discussi: San Vito torna ad alzare la voce: Non chiediamo grandi opere ma attenzione quotidiana; L’Accademia torna in campo, domenica trasferta a San Vito Lo Capo; San Vito dei Normanni: da martedi 10 a lunedi 16 febbraio torna il Banco Farmaceutico; Siracusa, beffa al San Vito: Emmausso decide nel finale, azzurri ancora penultimi.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.