San Vito torna a farsi sentire con forza. I residenti chiedono più attenzione, non grandi opere, ma interventi quotidiani per migliorare sicurezza e spazi di socializzazione. Dopo mesi di silenzio, il quartiere si risveglia e reclama soluzioni concrete.

Negli ultimi mesi il quartiere di San Vito è tornato al centro dell’attenzione per una serie di segnalazioni dei residenti che riguardano sicurezza, manutenzione e carenza di spazi di socializzazione. Al centro delle preoccupazioni ci sono soprattutto episodi di furti al Centro Civico, uno spazio considerato fondamentale per la vita del quartiere ma che oggi necessita di maggiori controlli. "Il Centro Civico è un punto di riferimento importante", spiegano Leda Marroni e Manuela Bertocchi, residenti della zona. "Mancano ancora spazi di aggregazione sia per i giovani che per gli anziani, e quanto accaduto recentemente rende urgente una presenza più costante delle forze dell’ordine e della polizia municipale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Vito torna ad alzare la voce: "Non chiediamo grandi opere ma attenzione quotidiana"

