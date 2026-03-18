Infantino Trump e i Mondiali di calcio | perché l’Unione europea ha ragione ad alzare la voce contro la FIFA

Tre settimane fa a Bruxelles, il commissario europeo allo Sport incontrava Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante un congresso della Uefa. L'incontro ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le istituzioni sportive e l’Unione europea, mentre al centro delle discussioni ci sono le modalità di gestione dei Mondiali di calcio e le relazioni tra Infantino e l’ex presidente degli Stati Uniti.

Tre settimane fa, a Bruxelles, il commissario europeo allo Sport Glenn Micallef incontrava Gianni Infantino ai margini di un congresso della Uefa. Gli chiedeva garanzie per i tifosi europei verso i Mondiali. Infantino ascoltava. Poi non ha più risposto. E quel silenzio vale più di qualsiasi dichiarazione. Micallef lo ha detto in una recente intervista a Politico: dalla Fifa non è arrivato nessun seguito. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno aperto una guerra contro l’ Iran, paese qualificato al torneo, le forze dell’Immigrations and Customs Enforcement (Ice) faranno parte del dispositivo di sicurezza e a Minneapolis agenti federali hanno già ucciso due cittadini americani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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