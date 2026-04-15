Il tribunale di Campobasso ha condannato a quattro anni di reclusione un palestinese con passaporto libanese, detenuto in Italia dalla prima metà del 2025. La condanna riguarda accuse legate a attività considerate terroristiche. Nei mesi precedenti, un movimento politico ha espresso sostegno alla sua posizione, evidenziando la presenza di opinioni contrarie alla decisione giudiziaria.

Per Ahmad Salem, palestinese con passaporto libanese detenuto in Italia dalla prima metà del 2025, è arrivata la condanna da parte del tribunale di Campobasso. Quattro anni di reclusione per istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo: una condanna che supera la richiesta formulata dalla pubblica accusa che, pur sostenendo la sua colpevolezza, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi. Il 24enne è accusato di propaganda jihadista: la Digos nel corso delle indagini ha ricostruito come Salem, giunto in Italia per chiedere asilo, conservasse sul dispositivo clip “istruttive” sulla gestione di ordigni e scontri a fuoco. Se...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il palestinese Salem condannato a 4 anni per terrorismo. E i 5 Stelle lo difendevano

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