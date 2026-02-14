Separazione Forzata in Casa Famiglia | Bambini Chiusi a Chiave di Notte la Madre Non Può Entrare – Il Caso dell’Assistente Sociale Veruska D’Angelo

Veruska D’Angelo, assistente sociale, ha scoperto che tre bambini sono stati rinchiusi a chiave nella casa famiglia, impedendo alla madre di entrare e vederli. La sera, i piccoli sono stati lasciati chiusi in una stanza con la porta bloccata, mentre la donna cercava di avvicinarsi. Una situazione che ha suscitato grande preoccupazione tra i vicini, che hanno notato le luci soffuse e i lamenti dei bambini.

Una porta chiusa. Tre bambini che contano i respiri nella notte. Una madre a pochi metri, fermata da una serratura. In mezzo, carte, procedure e la domanda che brucia: si può proteggere qualcuno togliendogli l'abbraccio più semplice? Il caso arriva da una casa famiglia di Vasto. Qui, secondo la difesa della famiglia, i bambini dormono con la porta della stanza chiusa a chiave. La madre è nello stesso edificio, ma non può entrare. La misura, spiegano gli avvocati, servirebbe a evitare ricongiungimenti notturni non autorizzati. Il nome che rimbalza è quello dell' assistente sociale Veruska D'Angelo.