De Laurentiis duro attacco al ministro Giuli | Fatto delle ca***te Cinema spesso ruba i soldi pubblici

Aurelio De Laurentiis ha attaccato duramente il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli. “Bisognerebbe fare un po' di scuola a Giuli per le c..te che ha commesso il ministero dei Beni e delle Attività culturali, quando tu hai a disposizione 650 milioni all'anno e non li sai suddividere per competenze differenziate, è meglio che tu non faccia il ministro”, ha detto durante la conferenza stampa del film 'Scuola di seduzione' di Carlo Verdone. Il produttore e presidente del Napoli ha puntato il dito contro l'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al cinema: "Ma chi te lo fa fare di prenderti queste responsabilità o di farti derubare? Perché la verità è che il cinema italiano molto spesso ha derubato i soldi pubblici". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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