Il Ministro Crosetto a Fornovo per l' esercitazione Cerbero | Costruire una Difesa credibile per dissuadere qualsiasi minaccia

Il Ministro della Difesa ha visitato due località nel nord Italia per seguire le esercitazioni “Cerbero 2026” e “Stige 2026”. Sono state ispezionate le aree di Fornovo di Taro e Scalo Po, dove si stanno svolgendo le attività militari previste dai programmi di addestramento. Durante le visite, sono stati esaminati aspetti relativi alla preparazione e alle procedure operative delle forze coinvolte.