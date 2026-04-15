Il Ministro Crosetto a Fornovo per l' esercitazione Cerbero | Costruire una Difesa credibile per dissuadere qualsiasi minaccia
Il Ministro della Difesa ha visitato due località nel nord Italia per seguire le esercitazioni “Cerbero 2026” e “Stige 2026”. Sono state ispezionate le aree di Fornovo di Taro e Scalo Po, dove si stanno svolgendo le attività militari previste dai programmi di addestramento. Durante le visite, sono stati esaminati aspetti relativi alla preparazione e alle procedure operative delle forze coinvolte.
Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ha fatto visita a Fornovo di Taro (Parma) e Scalo Po (Piacenza) per le esercitazioni “Cerbero 2026” e “Stige 2026”. “Non basta prevenire i rischi o prevedere gli scenari: bisogna anticipare gli eventi. Viviamo tempi particolarmente complessi. È cambiata la.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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